27 اقتراح برغبة على طاولة شكاوي النواب..اليوم

/642131/27-اقتراح-برغبة-على-طاولة-شكاوي-النواباليوم

تستأنف اللجان النوعية اجتماعاتها بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من الاقتراحات وطلبات الاحاطة والمشروعات المقدمة من النواب، كما تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي برئاسة النائب عاطف ناصر 27 اقتراح برغبة مقدم من النواب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب

وتناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مرثا محروس، بشأن إنشاء سلالم كهربائية ومصاعد بين أرصفة محطات )كوبرى القبة- سراي القبة- حمامات القبة- حدائق الزيتون- حلمية الزيتون- المطرية- عزبة النخل(، وإنشاء عدد من كبار ي المشاة على شارع جسر السويس في المسافة بين محطة ألف مسكن للمترو حتى تقاطع جسر السويس مع سراي القبة- محافظة القاهرة.

مطار سوهاج

كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: خليفة رضوان، إلهامي البارودي، بشأن: إنشاء طريق سوهاج الوادي الجديد بطول 140كم أمام مطار سوهاج - محافظة سوهاج.

لجنة البيئة والطاقة

وتناقش لجنة البيئة والطاقةبرئاسة النائب حسام عوض الله، عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من: النائب عبدالباقى تركيا بشأن تحويل مسار كابل تيار عالي بطول )1000 متر تقريبا كابل أرضى بقرية كفور نجم – مركز الابراهيمية بمحافظة الشرقية.

النائب عبدالله لاشين بشأن وجود عيوب فنية في عداد الكهرباء الكارت الجديد بمدينة أبو كبير – محافظة الشرقية.

النائب أبو العباس فرحات بشأن معاناة أهالي دائرة المنتزة بمحافظة الاسكندرية من سوء حالة شبكات الكهرباء وتهالكها.

النائب عبدالمنعم إمام بشأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء التي تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيقها بداية من أول يوليو الحالي.