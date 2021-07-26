/642132/موعد-مباراة-بيراميدز-ضد-البنك-الأهلي-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق بيراميدز مباراته اليوم الإثنين أمام فريق البنك الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتقام علي ملعب الدفاع الجوي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 11 مباراة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

قائمة بيراميدز بمواجهة البنك الأهلي وضم المدرب اليوناني ٢٠ لاعبا على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمد فاروق خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس ويعود الحارس المهدي سليمان لقائمة الفريق لأول مرة منذ بداية الموسم لتعرضه للإيقاف.

هاني سعيد

وشدد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أهمية مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز والتي تقام على ملعب الدفاع الجوي مساء اليوم الاثنين، موضحا أن الفريق يسعى للفوز باللقاء وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي في مشوار الدوري والتقدم خطوة جديدة في جدول الترتيب.

قائمة البنك الأهلي

اختار خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها غدا الإثنين في السابعة مساء على استاد الدفاع الجوي.

وضمت القائمة أحمد السعدني ومحمود الزنفلي في حراسة المرمى

خط الدفاع : عاصم صلاح وبهاء مجدي ومحمد مجدي وأحمد ياسين وأمير مدحت وأسامة إبراهيم

خط الوسط : محمد مصطفى ميدو ومحمود السيد ومحمد فتحي وحسام الصانع ومحمد حامد ومعروف يوسف ومحمد مثناني

خط الهجوم : موسي دياوارا ومحمد بسيوني وكريم بامبو وأحمد ياسر وفادي فريد وأحمد شرويدة وأحمد علي.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة بيراميدز أمام فريق البنك الألي عبر قنوات أون تايم سبورت.