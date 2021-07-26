اتصالات مجلس الشيوخ تحذر من عصابات «كارت الفيزا»

جدة - نرمين السيد - حذر النائب حسانين توفيق عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا الإتصالات بمجلس الشيوخ، من انتشار ظاهرة عصابات سرقة بيانات "كارت الفيزا"، مطالبًا بضرورة التعامل بحذر فى كل إجراءات ومعاملات الإنترنت وتكنولو جيا المعلومات، للحفاظ على أموال ومدخرات المواطنين "تحويشة العمر" التى يمكن أن تسرق فى لحظة بسبب تلك العصابات.





وقال حسانين توفيق، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، إن تلك الجرائم تندرج تحت قائمة الجرائم الالكترونية، إذ يمارس القائمون عليها عمليات احتيالية لتنفيذ جرائمهم والاستيلاء على أموال المواطنين، ليجد الموظف راتبه الذى عمل من أجله على مدار شهر كامل قد ضاع فى ثانية واحدة.

وأضاف عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتعدد وسائل وأساليب اللصوص فى هذا تنفيذ تلك الجريمة، مشيرًا إلى أن أبرزها هو تلقى المواطن اتصال هاتفى من شخص مجهول باستخدام رقم مميز، منتحلاً صفة مندوب بأحد البنوك، ليخطر المواطن بإيقاف كارت الفيزا الخاص به، ومن ثم يطلب منه الرقم الخاص بكارت الفيزا لإعادة تفعيله مرى أخرى، ثم يكتشف المواطن عقب ذلك أن أمواله قد تم سحبها من رصيده.

وحذر النائب حسانين توفيق، المواطنين، من التعامل بشكل عشوائى مع كل من يتصل به وإطلاعه على بياناته الشخصية، دون التأكد من هويته.

كما حذر عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، من انتشار العروض العشوائية للسلع والمنتجات على منصات التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أن جزء كبير منها يندرج تحت وسائل النصب، إذ تهدف تلك العروض العشوائية إلى إبهار المواطن، بالأسعار المخفضة والخصومات التى تتخطى الـ 50%، إذ تشترط تلك العروض للحصول عليها وجود وسيلة واحدة شرائية، وهى ادخال بيانات كارت الفيزا، من أجل الاستيلاء على أموال المواطن.

وتابع النائب حسانين توفيق، هذه المظاهر تعد من سلبيات التكنولوجيا، والتى تتطلب توعية المواطنين بخطورتها، وكذلك تتطلب الرقابة الحاسمة عليها من الجهات المختصة.