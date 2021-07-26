صور.. «الوطنية للتدريب» توقع برتوكول تعاون لتأهيل العاملين بمحافظة القاهرة

جدة - نرمين السيد -

وأكد محمود شعراوى، على الاهتمام الذى توليه الوزارة لإعداد وتأهيل وتدريب القيادات والكوادر البشرية اللازمة لإدارة الوحدات المحلية ومتابعة أداء مهامها ، بما يساعد فى تحسين تقديم الخدمات للمواطنين فى مختلف المحافظات والارتقاء بمستوى العاملين بالإدارة المحلية.



وأشار وزير التنمية المحلية إلى التعاون والتنسيق الجارى بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب والذى إنطلق منذ عام 2019 ونتج عنه توقيع بروتوكول للتعاون بين الجانبين لتلبية احتياجات المحافظات والوزارة من التدريب والارتقاء بالعنصر البشرى بالجهاز الإدارى وضمان استفادة المحافظات من عمليات التدريب، مشيرا إلى أن الأكاديمية تتعاون مع الوزارة أيضاَ لتطوير وإعادة هيكلة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة فى كل النواحى المؤسسية والمعرفية والتدريبية والتكنولوجية والمعلوماتية، بالإضافة إلى توقيع عدداً من البرتوكولات الخاصة بالتعاون الثلاثى مع المحافظات والأكاديمية والوزارة والتى وصلت إلى حوالى 12 محافظة حتى الآن لتلبيه احتياجات المحافظات من التدريب وتحقيق رؤية الوزارة فى الإرتقاء بالعنصر البشرى فى الجهاز الادارى بالمحافظات.

وأوضح محمود شعراوى أن هناك تعاون متميز بين الوزارة والأكاديمية أيضا فى العديد من المجالات المهمة، وكان آخرها إجراء الاختبارات التخصصية والعامة والسلوكية والقيادية بمقر الأكاديمية للمتقدمين لمسابقات القيادات المحلية التى تجرى الوزارة مقابلاتها الشخصية خلال الفترة الحالية لاختيار رؤساء المدن والمراكز والأحياء، بالإضافة إلى برامج التدريب التى أجريت خلال الفترة الماضية لسكرتيرى عموم المحافظات وسكرتيرى العموم المساعدين لصقل مهاراتهم فيما يخص أدوارهم القيادية والوظيفية والذين أعربوا عن سعادتهم بتلك الدورات والاستفادة الكبيرة التى حصلوا عليها من تلك البرامج والدورات التدريبية.



وأضاف شعراوى أن مركز سقارة للتدريب نجح خلال العام الماضى فى تنظيم حوالى 136 دورة وبرنامج تدريبى استفاد منها أكثر من 5000 متدرب من الكوادر المحلية بالمحافظات بمختلف الدرجات الوظيفية بما يساهم فى إعداد صف ثان من الكواد المحلية خاصة الشباب، وأكد وزير التنمية المحلية أنه يتم أيضا التعاون مع الأكاديمية فى تدريب العاملين بالمحليات خصوصا ممن يتعاملون بصورة مباشرة مع المواطنين من خلال مبادرة المسؤول الحكومى المحترف بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.

وأشاد شعراوى بالأداء المتميز الذى تقوم به الأكاديمية فى رفع كفاءة العاملين الجهاز الإدارى للدولة خلال الفترة الماضية لتغييرهم للأفضل ورفع مستوى الوعى لدى المتدربين مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محمود شعراوى، إلى موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإلحاق العاملين بالإدارة المحلية فى دورات تدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب وهو ما ساهم فى تحسين وتطوير الأداء خلال الفترة الماضية.



وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك تغير ملحوظ شهدته الإدارة المحلية على مستوى القيادات التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية والمدن والمراكز بالمحافظات بعد الدورات والبرامج التدريبية التى حصلوا عليها خلال الثلاث سنوات الماضية وهو ما ظهر بوضوح فى تنفيذ ومتابعة مشروعات البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكذا المرحلة الأولى للمبادرة.

وشدد شعراوى على أن الوزارة ستقوم بالتوسع فى عمليات التدريب وتأهيل الكوادر المحلية باعتبار التدريب أحد الآليات الأساسية للحماية من الفساد الذى تواجهه الوزارة بكل قوة.

ومن جانبه أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هذا البرتوكول يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن الارتقاء بالجهاز الإدارى للدولة وحرص المحافظة على الإرتقاء بقدرات العنصر البشرى بها بما يتفق مع رؤية مصر 2030 وتمكينهم من تنمية مهاراتهم بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالشكل الأمثل وخلال فترة زمنية محددة، لافتا إلى قيام الأكاديمية بتقديم البرامج التدريبية اللازمة فى المجالات المختلفة للعاملين بمحافظة القاهرة والمديريات التابعة لها والتى تتضمن عدة محاور من أهمها الاتجاهات المعاصرة فى إدارة الموارد البشرية، والأمن المعلوماتى، والعولمة والقيادة الرشيدة للمؤسسات، وإدارة التغيير ومقوماته، وإدارة المشروعات، والتخطيط الاستراتيجى الفعال، والعمل الجماعى وإدارة فرق العمل.

وقال المحافظ ان الاكاديمية ستقوم بتقديم الدوارت التدريبية اللازمة للعاملين بمحافظة القاهرة والمديريات التابعة لها فى المجالات المختلفة "المجالات الادارية والتكنولوجية، القيادة، الإدارة العامة".

كما أشار خالد عبدالعال إلى قيام الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال البرتوكول بتقديم الاستشارات فى أى مجال تحتاج إليه المحافظة ، إلى جانب مشاركة الاكاديمية فى الانشطة والفاعليات والمؤتمرات والمبادرات التى تنفذها المحافظة، والتعاون بين الجانبين فى تنفيذ برامج سياحية وثقافية لمتدربى وخريجى الأكاديمية داخل المحافظة والتعاون فى تنظيم وعقد أنشطة مشتركة "دورات، ندوات، ورش عمل، مؤتمرات، فعاليات تراثية، معارض لمنتجات المحافظة، بالإضافة إلى قيام المحافظة بتقديم برامج تدريب ميدانى ومحاضرات حول أنشطة المحافظة والمشروعات القومية والتحديات التى تواجهها.

ومن جانبها، قدمت د. رشا راغب الشكر لوزير التنمية المحلية والسادة المحافظين على الدعم الذى قدموه لمتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذين للقيادة الدفعة الثالثة "دفعة الشهيد أحمد منسى" خلال برنامجهم التدريبى والذى استمر لمدة شهرين فى عدد من المحافظات فى إطار حرص الأكاديمية على إكساب المتدريبن خبرات من أرض الواقع وتنمية قدراتهم على اتخاذ القرار ومواجهة الأزمات.



كما أشارت الدكتورة رشا راغب إلى التعاون المتميز والشراكة القائمة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التنمية المحلية والتى تأتى فى إطار الإيمان المشترك بأن تدريب وتنمية مهارات العنصر البشرى والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والمحليات يساهم بشكل أساسى فى عملية التنمية الجارية حاليا بما يساعد على تمكين العامل البشرى من أداء وظيفيته بصورة أفضل.

وأضافت راغب أن التعاون مع الوزارة يشمل نطاقات عدة منها تقديم الاستشارات لتنمية وتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة إلى جانب البرامج التدريبية المتنوعة التى يتم تصميمها وتنفيذها لتتناسب مع العاملين بالوزارة والمحافظات على اختلاف مستوياتهم الإدارية، وكذلك الإختبارات المتعددة لإختيار الكفاءات الأنسب للمواقع القيادية.