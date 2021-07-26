/642140/النائب-حسانين-توفيق-يحذر-من-عصابات-سرقة-بيانات-كارت-الفيزا

دوت الخليج يرصد تحذير اتصالات الشيوخ من عصابات سرقة الفيزا

الجرائم الالكترونية

وقال عضو مجلس الشيوح، في تصريحات للمحررين البرلمانين أن تلك الجرائم تندرج تحت قائمة الجرائم الالكترونية، حيث يمارس القائمون عليها عمليات احتيالية لتنفيذ جرائمهم والاستيلاء على أموال المواطنين، ليجد الموظف راتبه الذي عمل من أجله على مدار شهر كامل قد ضاع في ثانية واحدة.

سرقة كروت الفيز

وأضاف عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتعدد وسائل وأساليب اللصوص في هذا تنفيذ تلك الجريمة، مشيرا إلى أن أبرزها هو تلقى المواطن اتصال هاتفى من شخص مجهول باستخدام رقم مميز، منتحلا صفة مندوب بأحد البنوك، ليخطر المواطن بإيقاف كارت الفيزا الخاص به، ومن ثم يطلب منه الرقم الخاص بكارت الفيزا لإعادة تفعيله مرى أخرى، ثم يكتشف المواطن عقب ذلك أن أمواله قد تم سحبها من رصيده. وحذر النائب حسانين توفيق، المواطنين، من التعامل بشكل عشوائي مع كل من يتصل به وإطلاعه على بياناته الشخصية، دون التأكد من هويته. كما حذر عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، من إنتشار العروض العشوائية للسلع والمنتجات على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن جزء كبير منها يندرج تحت وسائل النصب، حيث تهدف تلك العروض العشوائية إلى إبهار المواطن، بالأسعار المخفضة والخصومات التى تتخطى الـ 50 %، حيث تشترط تلك العروض للحصول عليها وجود وسيلة واحدة شرائية، وهي ادخال بيانات كارت الفيزا، وذلك من أجل الإستيلاء على أموال المواطن. وتابع النائب حسانين توفيق، هذه المظاهر تعد من سلبيات التكنولوجيا، والتى تتطلب توعية المواطنين بخطورتها، وكذلك تتطلب الرقابة الحاسمة عليها من الجهات المختصة.