/642142/بسبب-لاعب-إسرائيلي-انسحاب-عبدالرسول-من-أولمبياد-طوكيو-2020

انسحب السوداني محمد عبد الرسول، من منافسات لعبة الجودو في أولمبياد طوكيو 2020 بسبب احتمالية ملاقاته لاعبًا من الكيان الصهيوني في دور الـ32 من المنافسة التي تجرى فاعلياتها في الوقت الحالي، ووفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لأولمبياد طوكيو، فإن عبد الرسول تم اعتباره مهزومًا بسبب ارتكاب انتهاك جسيم ومحظور للغاية في المنافسة الرياضية.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل إنسحاب محمد عبدالرسول من الأولمبياد.

اللجنة الأولمبية تسحب اعتماد نورين ومدربه من الأولمبياد

وكان الجزائري فتحي نورين، لاعب الجودو انسحب هو الأخر من منافسات الجودو أيضا، بسبب رفضه مواجهة لاعب إسرائيلي.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الجزائرية السبت الماضي، سحب اعتمادي لاعب الجودو فتحي نورين ومدربه عمار بن خليف من أولمبياد طوكيو وإعادتهما إلى البلاد، إثر إيقافهما «مؤقتا» في الأولمبياد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها نورين على مثل هذه الخطوة، حيث انسحب من بطولة العالم للجودو سنة 2019 في طوكيو حينما كان سيواجه نفس اللاعب الإسرائيلي.

وبناء على إعلان الموقع الرسمي، فإن عقوبات قاسية ستنتظر الثنائي من جانب اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي للجودو.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية