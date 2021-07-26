/642144/بالأسماء-إصابة-6-أشخاص-في-إنقلاب-سيارة-ملاكي-بطريق-بنى-سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الإثنين، في انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى بعد نفق سنور فى اتجاه بنى سويف بحوالى 7 كيلو.

دوت الخليج يرصد فى السطور التالية تفاصيل إصابة 6 اشخاص في انقلاب سيارة ملاكي ببنى سويف

تفاصيل الحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية ببنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى بعد نفق سنور فى اتجاه بنى سويف بحوالى 7 كيلو.

أسماء المصابين

وعلى الفور نقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من « خالد محمد صفوت» 55 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وزوجته هدى محمد عبد الفتاح 47 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمني، وأبنائهم «مني»24 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، و«سوزان» 24 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة ، أمين صلاح عبدالرحمن 45 سنة، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة، ومحمد محمود أبوالفتوح 27 سنة، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة».

نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير مستشفى بنى سويف التخصصي.