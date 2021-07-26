/642146/الأردني-صالح-الشرباتي-لاعب-التايكوندو-يضمن-ميدالية-في-أولمبياد-طوكيو-2020

ضمن الدولي الأردني صالح الشرباتي، بطل التايكوندو، ميدالية في أولمياد طوكيو 2020، بعد تغلبه على منافسه الأوزبكي نيكيتا رافالوفيتش، ويحجز مقعد في نهائي وزن 81 كيلو.

ويستعرض دوت الخليج تأهل بطل التيكوندو الأردني صالح الشرباتي، لنهائي وزن 81 كيلو.

وتغلب البطل الأردني على منافسه الأوزبكي نيكيتا رافالوفيتش بالنقطة الذهبية بعدما انتهى مجموع النقاط في الجولات الثلاث بالتعادل 11-11.

وكانت الجولة الأولى انتهت بالتعادل 1-1 والثانية لصالح الأوزبكي 5-4 والثالثة لصالح الشرباتي 6-5، قبل أن يفوز بالنقطة الذهبية.

وسيواجه الشرباتي في النهائي ماكسيم الذي يلعب تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية، بينما يلتقي نيكيتا مع المصري عيسى للتنافس على الميدالية البرونزية.

اول ميدالية ذهبية عربية

حقق السباح التونسي أيوب الحفناوي، فجر اليوم الأحد، إنجازا تاريخيا للرياضة التونسية والعربية، بإحرازه ميدالية ذهبية في سباق 400 متر سباحة حرة، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020”.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية