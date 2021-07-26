وزيرة التضامن: نعتزم إقامة معرض ديارنا فى الدول العربية

جدة - نرمين السيد - جاءت تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعى خلال افتتاحها معرض "ديارنا" مارينا للحرف اليدوية والتراثية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور محافظ مرسى مطروح خالد شعيب، والذى يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى"، ويستمر لمدة شهر حتى 25 أغسطس بمنطقة مارينا 5 فى الساحل الشمالى.

كما شهد افتتاح المعرض مشاركة الفنانة داليا البحيرى، والفنان محمد أبوداود، والفنان سامح الصريطى، والفنانة فلك نور، والإعلامية لميس سلامة، ونجمة السوشيال ميديا أسما روؤف، ونجوم الفن والمجتمع.

وأضافت نيفين القباج، أن الوزارة تحرص على توفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين، حيث إن هذا المعرض يعد المعرض رقم 14 لوزارة التضامن والذى يهدف لترويج المنتجات الخاصة بكل محافظة، مضيفة أن كل حرفة خلفها العديد من الأسر التى تعمل فى هذه المنتجات، كاشفة عن اعتزام الوزارة إقامة معرض ديارنا بعدد من الدول العربية فى مقدمتها السعودية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الهدف الأساسى لـ "ديارنا" التسويق والترويج للمنتجات المصرية الحرفية والتراثية الصديقة للبيئة وكذلك دعم الصناعات المكملة لهذه الحرف والصناعات، مشيرة إلى أن معرض "ديارنا" مارينا يضم 12 محافظة تعرض منتجاتها، كما تحرص الوزيرة من خلال المعرض على الاستماع للعارضين والتعرف على التحديات التى تواجههم بهدف تسهيل الإجراءات للترويج وتسويق منتجاتهم.

وأشارت نيفين القباج إلى أن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم لسيدات تكافل وكرامة وأسرهن العاملين فى المنتجات الحرفية والتراثية، موضحة أن هناك توجيهات من قبل رئيس الجمهورية بتشجيع ودعم المنتجات الحرفية والمشروعات متناهية الصغر لمساعدة المصانع على مستوى المراكز والمحافظات لدعم صناعتهم ودورة العمل لديهم.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعى بالشكر والتقدير للهلال الأحمر المصرى المشارك فى توفير الإجراءات الاحترازية والتعقيم فى كافة فعاليات الوزارة.

ومن جانبه، وجه خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر لـ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، على اهتمامها بمطروح وزيارتها الثانية خلال شهر مع افتتاح معرض ديارنا بالساحل الشمالى بمدينة العلمين.

وأشاد بتنظيم المعرض والحرص على تدريب وتأهيل العارضين المشاركين، وكيفية تسويق منتجاتهم والتى تمثل عددًا من محافظات الجمهورية بمنتجات تراثية وبيئية متنوعة، مع أهمية ما تقوم عليه تلك المعارض من توفير فرص عمل ومصدر اقتصادى للعارضين وأسرهم.

وأشار إلى موافقة وزيرة التضامن الاجتماعى على إقامة المعرض القادم بمطروح والتنسيق لاختيار المكان الملائم بما يسع مزيدًا من العارضين.

وتتضمن المعروضات فى معرض "ديارنا" مارينا المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتى تضم المنسوجات والمفروشات، والإكسسوارات المنزلية، والكوروشيه، والنحاس، والفضة، والألاباستر، وغيرها من المنتجات التى تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف.