صور.. محافظ المنيا يناقش مقترحات حل مشكلة ضعف المياه بحى غرب المدينة

جدة - نرمين السيد - عقد أسامة القاضى، محافظ المنيا، اجتماعا طارئا، لإيجاد حلول جذرية سريعة لمشكلة ضعف وانقطاع المياه، بحى غرب مدينة المنيا، وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على حلها بشكل عاجل وفورى، للتخفيف عن كاهل المواطنين ومعاناتهم.





حضر الاجتماع، المهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، رئيس مدينة المنيا، والمهندس ياسر الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، والمهندسة ايمان عبد الرازق، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.



أكد المحافظ، أن هدف الدولة الأول، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو تقديم حياة كريمة للمواطنين، وتوفير البنية الأساسية، التى تقوم عليها حياتهم، مشددا على ضرورة تذليل كل العقبات التى تقف فى طريق عجلة التنمية، والإصلاح بالمحافظة، ومنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والجهات المعنية.



ناقش المحافظ خلال الاجتماع، عددا من الحلول التى سيتم تنفيذها بشكل فورى، ومنها، تشغيل خزان مياه "بوستر"، الواقع بقرية تلة، وذلك لتخزين لمياه، وقت الاستهلاك المنخفض، وإعادة ضخ المياه لحى غرب وقت الذروة، وكذلك يجرى تطوير، وإعادة تأهيل، محطة مياه أرض سلطان، عقب توقفها لسنوات طويلة بالإضافة الى تركيب خط مياه مباشر من محطة مياه بنى أحمد، بطول 4 كم وقطر 10 بوصة، لدعم خط المياه بحى غرب.



كان المحافظ، قد أجرى جولة تفقدية، بحى غرب مدينة المنيا، استجابة لشكاوى عدد من المواطنين من ضعف وانقطاع مياه الشرب بالمنطقة، وذلك لمعاينة المياه على الطبيعة والتأكد من توافر مياه الشرب، إذ وجه بعقد اجتماعا طارئا مع المسؤولين بشركة المياه والهيئة القومية بالمنيا، لإيجاد حلول جذرية سريعة لتلك المشكلة.