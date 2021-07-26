إنفوجراف.. أرقام مهمة لجانب آخر مشرق من حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - يعتبر مشروع حياة كريمة، هو الأول من نوعه فى تاريخ مصر الحديث، والذى أطلقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحقيق معيشة تليق بالمواطن المصرى، الذى تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية.





وتستهدف المبادرة تنمية 4.658 قرية بتكلفة 700 مليار جنيهـ، إضافة إلى تمويل مشروعات صغيرة بقيمة 400 مليون جنيه، كما أنها توفر 358 ألف فرصة عمل مباشرة، وغير مباشرة. وفى العام الماضى نجحت المبادرة فى إنشاء 15 مشروع صرف صحى، وتوفير قروض ميسرة بقيمة 320 مليون جنيه، ورفع كفاءة 21.974 منزلا، وتنفيذ 51 وحدة صحية عالية الجودة.

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