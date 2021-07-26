وزارة التعليم تنفى تسريب أسئلة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية قبل بدء الامتحان

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى بيان لها، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة قبل بدء الامتحان من صور لامتحان اليوم لمادة اللغة الأجنبية الأولى للشعبة العلمية ليس له علاقة نهائيًا بالامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم.

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