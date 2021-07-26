تباين فى أسعار الخضروات بالأسواق اليوم

يتطلع الكثير من المواطنين للتعرف على أسعار الخضروات اليوم، خاصة بعد انتهاء أيام العيد، حيث يشهد السوق إقبال محدود من المواطنين على السلع الاستراتيجية، ونرصد فى التقرير التالى الأسعار.

دوت الخليج

دوت الخليج يرصد أسعار الخضروات فى الأسواق اليوم

ورصد محرر موقع دوت الخليج، أسعار الخضروات فى الأسواق اليوم، والتى شهدت تفاوت نسبي فى الأسعار، خاصة تراجع ملحوظ فى أسعار الليوم إلى 8 جنيهات بدلًا من 12 جنيهًا.

تباين فى أسعار الخضروات فى الأسواق

وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:- البطاطس من 6 إلي 8جنيهات، والبامية 14جنيها للكيلو، والكوسة من 8جنيهات بدلًا من 10جنيهات، والليمون الأصفر 15جنيها.

وأكد التجار أن هناك تذبذبًا في سعر الخيار البلدي مسجلًا 10جنيهات، والخيار الصوب 10جنيهات، والقلقاس 7جنيهات، والبامية متوسطة الجودة 12جنيها، والبامية الفلاحي 15جنيها، والبصل الذهبي 3.5 جنيه.

أسعار الخضروات فى السوق

وأفاد التجار أن سعر البصل الأبيض جنيهين ونصف، والبصل الأصفر 4 جنيهات، والبطاطس تراوحت من 5جنيهات إلى 8جنيهات، والملوخية من 6إلي 8جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والثوم الأبيض 25إلي 30جنيها، الثوم الاحمر 40جنيها.