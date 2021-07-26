/642157/كوريا-الجنوبية-تحصد-ذهبية-فرق-الرجال-للقوس-والسهم

توجت كوريا الجنوبية بالميدالية الذهبية لمنافسات القوس والسهم لفرق الرجال، اليوم الاثنين، في أولمبياد طوكيو 2020، ونالت كوريا الجنوبية ثالث ميدالية ذهبية على التوالي، في منافسات القوس والسهم الأولمبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتفوق الفريق الكوري المكون من أو جين هيك وكين وو جين وكيم جي ديوك، على الفريق التايواني المؤلف من دينج يو تشينج وتانج جي تشون ووي تشون هينج، بنتيجة 6/0 في النهائي.

ويعد «كيم» و«أن» أصغر عضوية في فرق الرجال والنساء لكوريا الجنوبية في أولمبياد طوكيو. كما يمثلان كوريا الجنوبية في المنافسة المختلطة التي يتم تقديمها لأول مرة في هذه الدورة الأولمبية.

وقد تغلب فريق “كيم” و”أن” على الفرق المناظرة من بنغلاديش والهند والمكسيك، ليتنافسا مع الفريق الهولندي في النهائيات.

وتتم المنافسة في الفرق المختلطة في كل مباراة على مجموعات مكونة من 4 أسهم، بواقع سهمين لكل رامي في كل مجموعة. ويحصل الفريق صاحب أعلى درجات في المجموعة على نقطتين، وعند التعادل يحصل كل فريق على نقطة.

وحصد الفريق الكوري ست ميداليات ذهبية في منافسات فرق الرجال، على مدار مشاركاته الأولمبية. وفاز الفريق الكوري بذهبية الفرق في أولمبياد لندن 2012، ثم حقق الإنجاز ذاته في دورة ريو 2016.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية