/642164/تعليق-صادم-من-ميدو-بعد-نتائج-البعثة-المصرية-في-أولمبياد-طوكيو-2020

قال أحمد حسام "ميدو"، نجم توتنهام الإنجليزي الأسبق، أن أبطال الرياضة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو 2020 "ضحية غياب التخطيط".

ويستعرض دوت الخليج تصريحات أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق والمنتخب الوطني، حول نتائج البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020.

وكتب ميدو عبر تويتر: "لا أبحث عن أعذار لأي رياضي ولكن هذه المرة فعلاً أبطالنا ضحية عدم وجود خطط حقيقية لصناعة أبطال أولمبيين، مبنية على أسس علمية حسب طبيعة كل لعبة".

وأضاف: "آخر من يلام هم هؤلاء الأبطال.. أثق في عقلية كل أبطال الألعاب الأخرى كما يسميها البعض".

وتابع: "أشعر بالألم تجاه كل أبطالنا الذين يحاربون كل الظروف لتشريف بلدهم في الأولمبياد، ينافسون أبطال معظمهم يتم الإنفاق عليه أضعاف ما يتم صرفه على لاعبينا، وفي النهاية يتعرض نجومنا للسخرية من بعض الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي".

واختتم ميدو: "كل الدعم لأبطالنا مهما كانت النتائج".

دينا مشرف لاعبة تنس الطاولة

حققت دينا مشرف فوزا ثمينا في إطار منافسات تنس الطاولة، على حساب البولندية ناتاليا باتريكا، في الدور الثاني من منافسات الأولمبياد، لتتأهل إلى دور الـ 32 من المسابقة، ونجحت دينا مشرف في الفوز بأربعة أشواط مقابل شوطين، بعدما تفوقت في الشوط الأول بنتيجة 15-13، ثم خسرت الشوط الثاني بنتيجة 12-10، قبل أن تفوز في الثالث بنتيجة 11-9.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية