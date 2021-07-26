/642165/النائب-هشام-الجاهل-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-نتائج-البعثة-المصرية--فى-طوكيو

صرح النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن نتائج البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو والتى تشارك مصر فيها 137 لاعب ولاعبة بواقع 89 رياضي و48 رياضية في 27 لعبة أولمبية.

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هشام الجاهل: نتائج البعثة محبطة للغاية

وتابع عضو مجلس النواب، هشام الجاهل:” النتائج محبطة للغاية لاسيما بعد أن جاءت نتيجة البعثة المصرية خسارة فى العاب الريشة الطائرة، وفى السلاح والرماية والسباحة، والتنس والتايكوندو و تنس الطاولة ، واليد والجمباز.

هشام الجاهل: البعثة كلفت مصر 281 مليون جنيه

وأردف عضو مجلس النواب، النائب هشام الجاهل، أن هذه البعثة كلفت مصر –رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد- 281 مليون جنية مما يعد اهدارا للمال العام نتاج إخفاق البعثة إلى الآن.

واستكمل النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، حديثه قائلًا:” إن أكثر الأمور استفزازا تصريحات مسئولين البعثة التى اقرت بأن هذه النتائج "منطقية بنسبة 100% "، وأضاف فى تصريحات تليفزيونية "لا يوجد أي مفاجآت في نتائج البعثة المصرية وليس كل لاعب مصري سيشارك في الأولمبياد سيحقق ميدالية وإلا سنحصل في النهائي على 145 ميدالية واستمر في تصريحاته "كان هدفنا نكسر حاجز الـ5 ميداليات كأول مرة للبعثة المصرية في الأولمبياد ولكن ضاع علينا ميداليتين مضمونتين بعد استبعاد رفع الأثقال للثنائي سارة سمير ومحمد إيهاب".

وأكمل "وضعنا آمالا كبيرة على الكارتيه والمصارعة والخماسي الحديث لتحقيق ميداليات في أولمبياد طوكيو".

كما أكد شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، أنه تم صرف ما يعادل 200 مليون جنيه، لتجهيز البعثة بالكامل في جميع الألعاب، موضحا أنه يتم صرف مبلغ يتجاوز 5 ملايين يورو على الرياضي الواحد، في باقي دول العالم.

وطالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بشأن إخفاق البعثة المصرية رغم توفير الدولة كل الدعم المادى والفني، ومعرفة من المسئول عن هذه النتائج الهزيلة، وعن تصريحات المسئولين عن البعثة المستفزة.