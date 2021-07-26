شروط الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب فى المنوفية 2021

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية للعام الحالى 2020-2021 م ابتداءً من اليوم الإثنين الموافق 26 يوليو وحتى الخميس 12 أغسطس 2021 م.





وأوضح صالح فى بيان اليوم أن التقديم يكون من خلال الموقع الإلكترونى للشركة http://www.mcww.com.eg/schoolform/school.php، علما بأن المدرسة تقبل محافظات "المنوفية-الغربية-الشرقية-مدن القناة".

وأشار إلى أن شروط التقديم تتمثل فى ألا يقل المجموع عن 250 درجة وتكون الأولوية للأعلى مجموعا، حصول الطالب على الشهادة الإعدادية عام 2020 - 2021، ألا يزيد سن الطالب فى أول أكتوبر 2021 م عن 18 عاما، أن يكون الطالب لائق طبيا، وأن يجتاز اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التى تعقد بالمدرسة، وأن يكون فى نطاق المحافظة التى تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافى.



ولقت إلى أن البيانات المطلوبة بطلب الالتحاق تتمثل فى الآتى:

"اسم الطالب رباعى، الرقم القومى للطالب، تاريخ الميلاد، السن أول اكتوبر، المحافظة الصادر عنها الشهادة الإعدادية، سنة الحصول على الشهادة الإعدادية، رقم تليفون ولى الأمر، عنوان الطالب، مجموع درجات الطالب"، وأن الأوراق المطلوب إرفاقها "صورة شهادة الإعدادية، صورة شهادة الميلاد، صورة شخصية".