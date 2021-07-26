القوى العاملة: استخراج 451 شهادة قياس مستوى المهارة ...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 38 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 10 عمال غير منتظمة ، و 7059 جنيها رعاية صحية لـ 29 عاملا ، فضلاً عن تسجيل 147 عاملاً جديد بالمنظومة.
وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 274 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 2 شباب من ذوى الهمم والعزيمة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1849 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 451 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.
وقال علي أبو الحسن مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي- إن المديرية تلقت 21 شكوى عمالية ، تم تحويل 13 شكوى منها للقضاء ، بالإضافة إلى 3 شكاوى تم حفظها ، وتبقي 5 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة .
وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 80 منشأة ، وأسفر عن تحرير 20 محضراً للمنشآت المخالفة.
وأضاف أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 279 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي وأسفر عن تحرير 7 محاضر للمنشآت المخالفة .
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