/642168/نزيف-على-الأسفلت-إصابة-9-اشخاص-في-انقلاب-سيارة-ميكروباص-بطريق-بورسعيد---دمياط

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حادث بورسعيد

أسماء المصابين

استقبل مستشفى الزهور 7 مصابين وهم: اسراء طارق زكريا 19 عامًا، وجيهان عزيز محمد فرحات 45 عامًا، ايناس على ابراهيم 25 عامًا، احلام محمد عبد الحليم 40 عامًا، سارة حامد ابو الريش 23 عامًا، نسرين الزكيم صابر محمد 32 عامًا، وجيهان السيد ابو جمعه 45 عامًا، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات بالجسم، نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «بورسعيد - دمياط».

مستشفى المبرة

كما استقبل مستشفى المبرة 2 مصابين فى نفس الحادث وهما: احمد ربيع عبد العظيم 22 عامًا، مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، ونوال الداودى الداودى ابراهيم 37 عامًا، مصاب بكدمات بالجسم وسحجات، وجارى تقديم الخدمات الطبية للمصابين، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.