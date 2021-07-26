أخبار وزارة الداخلية المصرية الآن ترقيات وزارة الداخلية 2021

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تنقلات وزارة الداخلية يعلن موقع وزارة الداخلية الموقع الرسمي خلال ساعات حركه تنقلات وزارة الداخلية لعام 2021، بعد اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات وزارة الداخلية التي تجرى في شهر يوليو من كل عام وتظهر بها حركة تنقلات وترقيات وزارة الداخلية، والتي أعدها قطاع شؤون الضباط بالوزارة ترقيات وزارة الداخلية 2021.

دوت الخليج

ترقيات وزارة الداخلية 2021

يتم إبلاغ المديريات والقطاعات المختلفة بقائمة المنقولين ومن تم ترقيتهم عن طريق وزارة الداخلية الخدمات الإلكترونية و نشرة وزارة الداخلية، ومن أحيلوا للتقاعد على أن يتم تنفيذ الحركة في الأول من أغسطس في وزاره الداخلية.

حركه تنقلات ضباط الشرطة

يفتح باب التظلمات بعد حركه تنقلات ضباط الشرطه حتى يوم 5 أغسطس المقبل ، بينما تنفذ القيادات الحركة في اليوم التالي مباشرة لإعلانها خدمات وزارة الداخلية المصرية، بينما ينفذها الضباط بداية من 1 أغسطس المقبل حركه تنقلات وزاره الداخلية لعام 2021.

حركه تنقلات وزارة الداخلية لعام 2021

موقع وزارة الداخلية حركة تنقلات ضباط الشرطة يكشف عن حركة تنقلات الشرطة تستهدف تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة حركة تنقلات وزارة الداخلية للضباط وكافة صور وأشكال الجريمة ومواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة ولهذا يبحث الموطنون عن أخبار وزارة الداخلية المصرية الآن ، للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى وذلك تعديل وزاري لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية في حركة تنقلات وزارة الداخلية 2021 ، على أن تشمل الترقية والمد لأكثر من 10 آلاف ضابط في حركة تنقلات الشرطة اليوم بالاسماء 2021 ، ونقل وانتداب وتعيين نحو 70 قيادة أمنية جديدة كمديري أمن ومساعدين حركة وزارة الداخلية.

حركة تنقلات الشرطة اليوم بالاسماء 2021

وتجرى حركة تنقلات الشرطة اليوم بالاسماء 2021 وفقا لنص المادة 27 من قانون هيئة الشرطة مرة واحدة خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام على موقع وزارة الداخلية حركة تنقلات ضباط الشرطة ، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة في العام الخاصة في وزاره الداخليه. ويضع وزير الداخلية موقع وزارة الداخلية الخدمات الإلكترونية بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للشرطة القواعد، التي تتم التنقلات بمقتضاها. كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب والاستثناءات التي ترد على هذه المدد حركة تنقلات وزارة الداخلية . ويجوز في تنقلات وزارة الداخلية بناءً على طلب الضابط الذي أمضى مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة وزارة الداخلية الموقع الرسمي أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما، والذى يستمر حتى رتبة العميد. ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة حركة تنقلات وزارة الداخلية للضباط.