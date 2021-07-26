الأب خلف القضبان والأم جثة.. كابوس التشرد يطارد ٣ أطفال في المنصورة

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بعد مرور 3 أيام على جريمته النكراء، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في تحديد مكان اختباء، والقبض على طبيب الأسنان يدعى «محمود مجدي عبد الهادي»، المتهم بقتل زوجته الطبيبة «ياسمين حسن يوسف»، في المنصورة، وذلك بعد اختباء استمر 3 أيام في محافظة الإسكندرية، التي لجأ إليها هربا من موقع الجريمة، ودلّت التحريات التي باشرها قطاع الأمن العام عن مكان اختبائه، وتم القبض عليه.

رحلة بحث

بعد وقوع الجريمة البشعة، الخميس الماضي ثلاث أيام عيد الأضحى المبارك، في قرية سلنت بالدقهلية، هرب القاتل من شقة الزوجية، بعدما أنهى حياة زوجته بـ11 طعنة قاتلة أودت بحياتها في الحال وسقط جثة هامدة على الأرض في بحر من الدماء، وبدأ قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، تحرياته بشأن الواقعة حيث أتضح أنها بسبب خلافات زوجية، وبدأت رحلة البحث عن المتهم الهارب، حيث تم مراجعة جميع كاميرات المراقبة المثبتة في العقار الذي شهد الجريمة.

ثلاث أيام

رحلة البحث دامت 72 ساعة، حتى توصل فريق البحث المُكلف بالقبض على المتهم تنفيذا لإذن النيابة العامة، إلى معلومة مفادها اختباءه في الإسكندرية، حيث تم تجهيز مأمورية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، واستهدفت المكان الذي اختبأ به، ونجحت في القبض عليه.

وتم تحرير محضر بواقعة ضبط المتهم، وأُرفق بالمحضر الأصلي للواقعة الذي حمل رقم 4796 لسنة 2021 جنايات المنصورة، ويجري الآن عرضه على النيابة العامة، للتحقيق معه.

حالة من الحزن

وسادت حالة من الحزن الكبير على قرية «سلنت» بالمنصورة، بعد حادث مقتل الضحية الدكتورة ياسمين حسن البالغة من العمر 26عامًا، داخل منزل الزوجية، على يد زوجها طبيب الأسنان محمود مجدي عبدالهادي، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك» خبر «طبيب أسنان يقتل زوجته» على نطاق واسع وطالبوا بإعدام المتهم الذي قتل زوجته بـ11 طعنة، وتسبب في تشريد أطفالهم الثلاثة.

عايز حق أختي

ونشر شقيق الضحية يدعى محمود، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بقوله: «عارف يعني إيه تدي أختك لدكتور أسنان عشان يحافظ عليها فيقتلها بـ11 طعنة بدم بارد، أختي الدكتورة ياسمين حسن يوسف عندها 26 عامًا وعندها 3 أطفال أكبرهم عمره عامين، أختي تتقتل على إيد جوزها اللي اديتهاله أمانة بدل ما يصونها يجيبهالك جثة أنا عايز حق أختي».