لاعب ليفربول علي اعتاب الرحيل إلي الدوري الإيطالي.. تفاصيل

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أوضح جيردان شاكيري لاعب وسط ليفربول أن ناديه وافق على بيعه خلال فترة الانتقال الصيفية، شاكيري لم يشارك بشكل أساسي في تشكيل يورجن كلوب منذ انتقاله من ستوك سيتي، بسبب كثرة الإصابات وكثرة الجاهزين في مركزه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال شاكيري في تصريحات لصحيفة كوريري ديللو سبورت: "أخبرت إدارة ليفربول أنني مستعد لتحدي جديد".

وأضاف "تقبلوا قراري وسينظرون الان في العروض التي وصلت لي".

خلال فترات الانتقالات السابقة رفض كلوب العديد من العروض لبيع النجم السويسري.

وأكمل "أريد العودة إلى إيطاليا، وأود أن ألعب في صفوف لاتسيو".

شاكيري البالغ من العمر 29 عاما لعب في صفوف إنتر ميلان عام 2015.

وحقق فريق ليفربول فوزا معنويا على حساب ماينز بهدف نظيف ، في المباراة التي شهدت تواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي للمواجهة التي تقام ضمن المرحة الإستعدادية للموسم المقبل،

محمد صلاح يشارك مع ليفربول

وشارك محمد صلاح في المباراة وظهر بشكل جيد وبلياقة بدنية جيدة طبقا لأوضاع الموسم الحالي ، لكنه لم ينجح في التسجيل ، ليفوز الريدز بهدف نظيف سجله مدافع ماينز في مرماه.

وأعلن كلوب تشكيل المباراة الرسمي والذي جاء كالتالي :

تشكيل ليفربول ضد ماينز

حراسة المرمى: كيلير. خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوناتي، ماتيب، تسيميكاس. خط الوسط: ميلنر، كيتا، إليوت. خط الهجوم: ماني، محمد صلاح، أوكسليد تشامبرلين.

الجدير بالذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اعلنت عن جدول مباريات ليفربول الإنجليزي هذا الموسم وبمشاركة محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري.

مواعيد مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويواجه ليفربول في بداية الموسم فرق نورويتش سيتي (خارج أرضه) في الرابع عشر من شهر أغسطس بينما يلقتي بيرنلي في الحادي والعشرون من الشهر القادم ، بينما يواجه الريدز منافسه تشيلسي (أنفيلد) في الثامن والعشرون من الشهر ذاته، وتشهد تلك الفترة الأداور الثانية للمنتخب الأولمبي في حال تأهله للأدوار النهائية والتي تبدأ في بداية أغسطس القادم.