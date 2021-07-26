البرلمان يستكمل مناقشة قانون الثروة السمكية الجديد بحضور وزير الزراعة«صور»

/642180/البرلمان-يستكمل-مناقشة-قانون-الثروة-السمكية-الجديد-بحضور-وزير-الزراعةصور

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمواصلة مناقشة مواد مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة، بعد أن تمت الموافقة أمس من حيث المبدأ، فضلا عن إقرار عدد من المواد.

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