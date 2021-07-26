/642182/أولمبياد-طوكيو-2020-ترك-الثانوية-لتحقيق-الحلم-رسالة-مؤثرة-من-محمد-السيد

أكد الدولي محمد السيد لاعب المبارزة، أنه سعيد بوصولة لبطولة الأولمبياد، وهو في سن الـ 18 سنه، على الرغم من عدم اكتمال حلمه حتى نهايته، إلا أن المصري محمد السيد قدم أداء مميز وبطولى في منافسات سلاح "المبارزة" بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ويستعرض دوت الخليج رسالة محمد السيد لاعب المبارزة المشارك في أولمبياد طوكيو 2020.

ووجه السيد، رسالة قوية عقب وداعه للمنافسة قال خلالها: "أنا سعيت كتير عشان ابقي هنا والحمدلله وصلت.. والحمدلله ربنا كرمني بالنتيجة دي اكيد كان نفسي فنتيجة احسن بس انا راضي ومش مستعجل عشان دائما ربنا شايل حاجة احسن".

الطريق لربع النهائي

وأضاف: "الطريق في البطولة كان صعب بس بتوفيق ربنا ودعائكوا المشوار بقي اسهل كتير إني ألعب في أوليمبياد طوكيو كان حلم كبير بالنسبالي بس كان علي تكة و يكمل بدخولي المربع الذهبي بس انا راضي اني اكون من اقوي ٨ لاعيبة في العالم مش عشان خسرت لا لكن عشان انا استحق اني اكون هنا الحمدلله استفدت من التجربة والخبرة دي.. لسه المشوار طويل".

وتابع: "مع تشجعيكوا وثقتوا فيا وفي ربنا دائما مديني قوة".

الاتحاد المصري للسلاح

كما وجه الشكر لكل للاتحاد المصري للسلاح علي الاعداد الكامل والتجهيزات المخططة جيدا للاعبين استعدادا للاوليمبياد، وعائلته التي تقف بجانبه دائمًا ومدربيه سواء في المنتخب أو بشكل خاص.

وأتم: "الفترة دي خلصت والموسم خلص بعد مشوار صعب طويل بس الانجازات لسه مخلصتش".

نتيجة مباراة الطائرة بين مصر والدنمارك

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر الأولمبي لكرة اليد، مع المنتخب الدنماركي لكرة اليد، في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات، في أولمبياد طوكيو 2020، بفوز بطل العالم منتخب الدنمارك على بطل أفريقيا، بنتيجة 32 مقابل 27 هدف.

نتهت أحداث الشوط الأول بين المنتخب المصري الأولمبي لكرة اليد، مع المنتخب الدنماركي الأولمبي لكرة اليد، بنتيجة 15 مقابل 14 لصالح الفراعنة، لينهي الشوط الأول بالتقدم.

وعاد المنتخب الدنماركي بطل العالم لكرة اليد، في أحداث الشوط الثاني ليتقدم على منتخب الفراعنة في نتيجة المباراة، ويحسمها لصالحة بنتيجة 32 مقابل 27، بعد تأخرة في نتيجة اللقاء في الشوط الأول.