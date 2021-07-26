الأوقاف: ندب المستشارين فاروق شفيق وعصام الدين أحمد لرئاسة لجنة الاعتراضات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، ندب المستشار القاضى فاروق أحمد شفيق الشنوانى، والمستشار القاضى عصام الدين أحمد محمد فريد، لرئاسة لجنة الاعتراضات على قرارات لجان قسمة الأوقاف.





جاء ذلك بناء على قرار وزير العدل المستشار عمر مروان رقم (4431) لسنة 2021. وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس الأحد، القرار الوزارى رقم 288 لسنة 2021، بندب المستشار القاضى فاروق أحمد شفيق الشنوانى، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى لرئاسة لجنة الاعتراضات على قرارات لجان قسمة الأوقاف خلال الفترة من 1/ 7 /2021 حتى 18/ 9/ 2021، وندب المستشار القاضى عصام الدين أحمد محمد فريد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى لرئاسة لجنة الاعتراضات على قرارات لجان قسمة الأوقاف خلال الفترة من 19/ 9/ 2021 حتى 30 /6 /2022، وفقًا للقانون رقم 27 لسنة 1974.

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