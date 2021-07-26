خلال ساعات نتيجة الدبلومات الفنية في جميع محافظات مصر 2021م

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2020-2021.
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، موضحة أنه سيتم إعلان النتيجة يوم 29 يوليو الجاري من خلال هذا الرابط، مؤكدة أن أعمال تصحيح الامتحانات ومراجعتها على وشك الانتهاء، بعدما عقدت الامتحانات ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وراعت تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم اللجان وإلزام الطلاب إرتداء الكمامة الطبية.
ويبحث الكثيرون عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021، المختلفة لكل من الدبلوم الصناعي وكذلك الدبلوم التجارى وأيضًا الدبلوم الزراعي بالإضافة إلي دبلوم الثانوية الفندقية، ومن أكثر النتائج التى يتم البحث عنها بشكل كبير هي نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2021.
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للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2021 << أضغط هنا >>
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