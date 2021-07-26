وزير التعليم العالي يشيد بجهود مؤسسة الأزهر الشريف

أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ #الأزهر_الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التعليم العالي، اليوم، وحدة التحكم الرئيسية بجامعة الأزهر، على هامش استضافة الجامعة لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وثمن وزير التعليم العالي ما يقوم به الأزهر الشريف؛ لنشر صحيح الدين محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مؤكدًا أن الأزهر الشريف هو القوى الناعمة لمصر.

كان في استقبال وزير التعليم العالي والبحث العلمي كل من الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط.