في عيد ميلاده الـ ٥٧.. «موسيماني» جوهرة الأهلي السمراء من أدغال إفريقيا إلى زعامة القارة.. 16 لقبا في سجل نجم البافانا بافانا.. ومسيرة مليئة بالأشواك في طريق مدرب الشياطين الحمر

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يحتفل اليوم الإثنين، بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي بعيد ميلاده رقم 57، حيث ولد موسيماني في 26 يوليو عام 1964.

ويستعرض دوت الخليج أرقام بيتسو موسيماني في عيد ميلادو ال57:

بدأ موسيماني مسيرته مع الساحرة المستديرة، لاعباً مع فريق جومو كوزموز عام 1982 وشارك في 27 مباراة وسجل 7 أهداف، انتقل موسيماني بعد ذلك إلى فريق ماميلودي صن داونز عام 1985 وشارك معهم في 19 مباراة وسجل هدف وحيد.

انطلقت مسيرة موسيماني كلاعب مع فريق جومو كوزموز عام 1982 وشارك في 27 مباراة وسجل 7 أهداف.

انتقل الى فريق ماميلودي صن داونز عام 1985 وشارك معهم في 19 مباراة وسجل هدف وحيد.

استمر تنقل موسيماني بين كوزموز وصن داونز حتى عام 1989 وبعدها انتقل الي فريق اورلاندو بيراتس ثم فريق يونيكوس.

انهى موسيماني مسيرته كلاعب في نادي السد القطرى عام 1996.

بشكل عام خلال مسيرته كلاعب شارك في 189 مباراة وسجل 49 هدفا علي مدار حياته كلاعب.

موسيماني

بدأ العمل التدريبى فى 2001 وقاد فريق سوبر سبورت يونايتد بجنوب أفريقيا حتى 2007، وحقق معهم بطولة الدورى الجنوب الافريقي و بطولة الكأس وكأس الثمانية الكبار بجنوب افريقيا.

تم تعيينه مساعد مدرب لمنتخب جنوب أفريقيا فى حقبتي البرازيلى كارلوس ألبيرتو بيريرا وجويل سانتانا خلال الفترة من 2006 حتى 2010.

وعقب نهاية كأس العالم 2010 والتى أقيمت فى جنوب أفريقيا وخروج البافانا بافانا تم إقالة كارلوس ألبيرتو بيريرا وتم تعيين موسيماني مدرباً لمنتخب بلاده.

تولى موسيماني تدريب منتخب جنوب أفريقيا خلال الفترة من 2010 حتى 2012، ولم يحقق أي نجاحات وتعرض للإقالة.

تولى القيادة الفنية لفريق ماميلودي صن داونز من 2012 حتى 2020، وأضاف العديد من البطولات إلى الفريق أبرزها 5 بطولات دوري محلى بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخ النادى على حساب الزمالك 2016، وتأهل بهم إلى كأس العالم للأندية ثم قادهم للقب السوبر الأفريقي 2017.

وبشكل عام حصد الجنوب أفريقي 16 لقباً مع الفرق التي دربها في مسيرته، من بينها 5 ألقاب مع الأهلي وبرونزية مونديال الأندية.

موسيماني مع الأهلي

موسيماني حقق إنجازات مميزة خلال توليه الإدارة الفنية للنادي الأهلي والتي بدأت مع نهاية الموسم الماضي 2020، ليحصد الجنوب أفريقي مع الأهلي عدة ألقاب أبرزها: دوري أبطال أفريقيا مرتين، السوبر الأفريقي، كأس مصر، الدوري العام، وبرونزية كأس العالم للأندية".

رحيل فايلر والتعاقد مع موسيماني

ورحل فايلر إلى بلاده سويسرا، بعد انتهاء مباراة الأهلي أمام الترسانة، في دور الـ16 ببطولة كأس مصر 2020، حيث رفض مسؤولي القلعة الحمراء فكرة رحيله في هذا التوقيت، ولكن المدرب أصر على موقفه، ليتم اتخاذ قرار بإنهاء العقد معه.

وفي ذلك الوقت نشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، قرار مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بإنهاء التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، نظراً لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة، والتي لم تكن مدرجة في بنود العقد، وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة.

واكد البيان التعاقد مع بيتسو موسيماني، الجنوب إفريقي مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، اعتباراً من الجمعة 2 أكتوبر 2020 الماضي، ولمدة موسمين مع جهازه المعاون، والذي يضم مدرب عام ومعد بدني ومحلل أداء".

وكان انضم للجهاز المعاون للمدرب الجنوب إفريقي، المدرب المساعد سامي قمصان، والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، بالإضافة لاستمرار سيد عبد الحفيظ مديراً للكرة.