/642182/أولمبياد-طوكيو-2020-ترك-الثانوية-لتحقيق-الحلم-معلومات-لا-تعرفها-عن-محمد-السيد-بطل-السلاح-المصري

أكد الدولي محمد السيد لاعب المبارزة، أنه سعيد بوصولة لبطولة الأولمبياد، وهو في سن الـ 18، على الرغم من عدم اكتمال حلمه حتى نهايته، إلا أن محمد السيد قدم أداء مميز وبطولى في منافسات سلاح "المبارزة" بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ويستعرض دوت الخليج رسالة محمد السيد لاعب المبارزة المشارك في أولمبياد طوكيو 2020، و 10 معلومات عن محمد السيد في حياته الشخصية، ومشواره إلى الأولمبياد.

قبل الخوض في رسالة محمد السيد لاعب المبارزة، دعونا نتعرف على اللاعب، وتفاصيل دقيقة في حياته، قبل الذهاب لأولمبياد طوكيو 2020، لنسردها لكم في 10 معلومات عن حيات السيد ومشواره في تحقيق حلمة في الأولمبياد.

من هو محمد السيد ؟

1- محمد السيد بطل مصري يبلغ من العمر 18 عاما.

2- ترك امتحانات الثانوية العامة (قسم علمي) وقام بتأجيل دراسته بعد تأهله للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

3- ينوي دخول كلية الهندسة.

4- والده هو الدكتور السيد سامي مدرب منتخب مصر لسلاح الايبيه.

5- صاحب الـ18 عاما هو رابع أولمبياد الشباب بالأرجنتين 2018، وثالث عالم ناشئين 2021.

6- حقق بطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد في شهر أبريل الماضي.

7- محمد هو شقيق أحمد السيد لاعب سلاح سيف المبارزة الذي حقق إنجازا تاريخيا، بعدما حصد الميدالية البرونزية لبطولة العالم التي أقيمت في روسيا.

8- ومن المفارقات الغريبة في عالم الرياضة، أن رزلين البطل الأوكراني الذي خسر أمامه محمد السيد في ربع نهائي الأولمبياد هو نفسه الذي خسر أمامه شقيقه أحمد في نصف نهائي بطولة العالم التي أقيمت بروسيا.

9- محمد يسكن في محافظة الغربية.

10- كان يخوض تدريباته في المركز الأولمبي بالقاهرة، مما كان يتطلب منه السفر بشكل مستمر وتأجيل دراسته.

رسالة محمد السيد

وجه السيد، رسالة قوية عقب وداعه للمنافسة قال خلالها: "أنا سعيت كتير عشان ابقي هنا والحمدلله وصلت.. والحمدلله ربنا كرمني بالنتيجة دي اكيد كان نفسي فنتيجة احسن بس انا راضي ومش مستعجل عشان دائما ربنا شايل حاجة احسن".

وأضاف: "الطريق في البطولة كان صعب بس بتوفيق ربنا ودعائكوا المشوار بقي اسهل كتير إني ألعب في أوليمبياد طوكيو كان حلم كبير بالنسبالي بس كان علي تكة و يكمل بدخولي المربع الذهبي بس انا راضي اني اكون من اقوي ٨ لاعيبة في العالم مش عشان خسرت لا لكن عشان انا استحق اني اكون هنا الحمدلله استفدت من التجربة والخبرة دي.. لسه المشوار طويل".

وتابع: "مع تشجعيكوا وثقتوا فيا وفي ربنا دائما مديني قوة".

الاتحاد المصري للسلاح

كما وجه الشكر لكل للاتحاد المصري للسلاح علي الاعداد الكامل والتجهيزات المخططة جيدا للاعبين استعدادا للاوليمبياد، وعائلته التي تقف بجانبه دائمًا ومدربيه سواء في المنتخب أو بشكل خاص.

وأتم: "الفترة دي خلصت والموسم خلص بعد مشوار صعب طويل بس الانجازات لسه مخلصتش".

نتيجة مباراة الطائرة بين مصر والدنمارك

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر الأولمبي لكرة اليد، مع المنتخب الدنماركي لكرة اليد، في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات، في أولمبياد طوكيو 2020، بفوز بطل العالم منتخب الدنمارك على بطل أفريقيا، بنتيجة 32 مقابل 27 هدف.

نتهت أحداث الشوط الأول بين المنتخب المصري الأولمبي لكرة اليد، مع المنتخب الدنماركي الأولمبي لكرة اليد، بنتيجة 15 مقابل 14 لصالح الفراعنة، لينهي الشوط الأول بالتقدم.

وعاد المنتخب الدنماركي بطل العالم لكرة اليد، في أحداث الشوط الثاني ليتقدم على منتخب الفراعنة في نتيجة المباراة، ويحسمها لصالحة بنتيجة 32 مقابل 27، بعد تأخرة في نتيجة اللقاء في الشوط الأول.