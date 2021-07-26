/642188/بسبب-خلافات-أسرية--مباحث-الجيزة-تكشف-تفاصيل-حرق-منزل-على-يد-عاطل-في-كرداسة

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، لأقوال أفراد أسرة شاب أشعل النار بمسكن أسرته في منطقة أبو رواش في كرداسة، وذكروا أن المتهم أشعل النار بسبب خلافات أسرية وتشاجره معهم مما دفعه للانتقام وحرق المنزل.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل أقوال أفراد أسرة شاب أشعل النار بمكسن أسرته في كرداسة وكشفت المعاينة الأولية لرجال مباحث الأدله الجنائية، أن الحريق نتج عن احتراق المنزل المكون من دور واحد بسقف خشبي، وامتد إلى منزل مجاور مما أدى لاحتراق جزء منه ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

تفاصيل الواقعة ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل منزل بمنطقة أبو رواش بكرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وأتضح من خلال التحريات أن عاطل وراء إشعال النار بمسكن عائلته بسبب خلافات أسرية وتم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

وفي سياق أخر سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي التجمع الخامس، أنهي مقاول حياة شقيقه حرقًا، عندما أشعل النار في جسده، بسبب مشاكل مالية بينهما داخل شقته.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقي رئيس مباحث قسم شرطة القاهرة الجديدة، إخطارا من المستشفى يفيد بوصول مقاول مصاب بحروق في مناطق متفرقة من جسده، وعلي الفور انتقل أحمد ماهر وكيل نيابة القاهرة الجديدة بسكرتارية محمد عبد المجيد لسؤال الضحية، وأتضح من التحريات والتحقيقات الأولية، أن وراء الواقعة شقيق المجني عليه الذي ادعى أنه كان يحاول إطفاء الحريق وإنقاذ شقيقه.

تحقيقات النيابة العامة

وكشفت التحقيقات أن المتهم توجه إلى شقة شقيقه في القاهرة الجديدة، وقام بتقييد يده وفمه ثم سكب عليه «البنزين»، وأشعل النار في جثته وفر هاربا، وادعى في بداية التحقيقات أنه كان يحاول إنقاذه من الحريق الذي شب في شقته.