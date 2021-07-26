خلال 24 ساعة.. تنفيذ 37876 حكمًا قضائيا متنوعًا على مستوى الجمهورية

/642192/خلال-24-ساعة-تنفيذ-37876-حكما-قضائيا-متنوعا-على-مستوى-الجمهورية

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها؛ ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على الحالة الأمنية بالبلاد.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تنفيذ 37 ألف حكم قضائي

واسفرت الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، تم تنفيذ 37876 حكمًا قضائيا متنوعًا 148 حكم جناية 11269 حكم حبس جزئي 2227 حكم حبس مستأنف 17824 حكم غرامة 6408 مخالفة.

وفي سياق أخر قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية ، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها على مستوى الجمهورية وكذا بمحيط الأكشاك والمقاهى والمتنزهات والشواطىء من من يستغلون التجمعات لترويج المواد المخدرة فى أوساط الشباب ، وتمكنت من إحباط محاولات ترويج المواد المخدرة خلال أيام العيد وهو ما أدى إلى حجب المواد المخدرة، ومنعها من الوصول إلى تلك التجمعات حماية للشباب.

نتائج جهود تلك الحملات

حيث أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط (3190) قضية متنوعة ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (3462) متهماً.. وبحوزتهم المضبوطات الآتية :

كمية من مخدر البانجو ، وزنت «469,871 كيلو جرام».

كمية من مخدر الحشيش ، وزنت«267,880 كيلو جرام».

كمية من مخدر الهيروين ، وزنت «60,293 كيلو جرام».

كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت «39,893 كيلو جرام».

كمية من مخدر الآيس ، وزنت «3,190 كيلو جرام».

كمية من مخدر الفودو ، وزنت «2,245 كيلو جرام».

كمية من مخدر الأفيون ، وزنت «1,313 كيلو جرام».

كمية من بذور القنب المخدر ، وزنت «5 جرام».

و«30330» قرص مخدر لعقار الترامادول وكذا «16» أمبول من ذات العقار .

و «4011» قرص مخدر لعقار الكبتاجون .

و«200926» قرص مخدر مؤثر- وكذا «27»أمبول مخدر متنوع .

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة «34,000,000» أربعة وثلاثون مليون جنيه .