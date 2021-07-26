«تخفيف الأعباء عن الصيادين»..البرلمان يستجيب لمقترح زعيم الأغلبية بتخفيف رسوم التراخيص من  8لـ5 آلاف

/642195/تخفيف-الأعباء-عن-الصيادينالبرلمان-يستجيب-لمقترح-زعيم-الأغلبية-بتخفيف-رسوم-التراخيص-من- 8لـ5-آلاف

وافق أعضاء مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، بشأن تخفيف الأعباء علي الصيادين عن استخراج التراخيص الخاصة بهم والرسوم المقرره بشأنها، حيث بمشروع القانون المقدم من الحكومة هي بحد أقصي 8آلاف جنيه، إلا أن مقترح زعيم الأغلبية تحدث عن 5آلاف جنيه.

جاء ذلك أثناء مناقشة المادة 49 من قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، المقدم من الحكومة، حيث طالب النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بضرورة أن تكون الرسوم مقرره بلائحة القانون التنفيذية وليس القانون، خاصة أن رسم الـ8آلاف جنيه كبيرة جدا، وهو الأمر الذي عقب عليه وزير الزراعة بتأكيده علي أن اللائحة التنفيذية ستقوم بتحديد الفئات المطلوبة وتكون بحد أقصي 8آلاف، إلا أن زعيم الأغلبية تقدم بتعديل علي المادة ليكون الحد الأقصي 5آلاف جنيه فى ضوء التخفيف من الأعباء علي المواطنين ومساندتهم للقيام بمهامهم.

وصوت المجلس علي المقترح ووافق عليه وسط تصفيق من الأعضاء ، ليؤكد رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأن أي خطوة للتخفيف من الأعباء علي المواطنين تكون مقدرة وفى محلها دائما.

وأصبحت المادة بعد التعديل،تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلآف جنيهتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لآحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.