/642197/بيدكوك-يمنح-بريطانيا-ذهبيتها-الثالثة-في-سباق-الكروس-كاونتري-بأولمبياد-طوكيو

منح الدراج الشاب توماس بيدكوك بريطانيا ذهبيتها الثالثة في أولمبياد طوكيو، بعد تتويجه الإثنين في سباق الكروس كاونتري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحصد بدكوك ذهبيته بعد أقل من شهرين على تعرضه لحادث خطير في جبال البيرينيه الفرنسية، فيما سقط المرشح الهولندي ماتيو فان در بول على مسار إيزو الذي يبعد 140 كلم جنوب غرب طوكيو.

لكن الدراج البالغ 21 عاما حقق عودة رائعة، متفوقا على المصنف أول عالميا السويسري ماتياس فلوكينجر بفارق 20 ثانية والإسباني دافيد فاليرو سيرانو بفارق 34 ثانية. قال بعد تتويجه "لا تشبه أي سباق آخر. الألعاب الأولمبية تتجاوز أي رياضة.

تتنافس وتمثل بلادك وجميع مواطنيك يدعمونك، بصرف النظر عن الرياضة التي يتابعونها".

وتابع اللاعب الذي تعافى من كسر في عظمة الترقوة "هذه مسألة فخر وطني. الأمر لا يصدق".

وتحقق فوز بيدكوك بعد أقل من نصف ساعة من تتويج الزوجي توم دايلي ومات لي في الغطس، علما أن السباح آدم بيتي حصد أولى ذهبيات بريطانيا صباحا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية