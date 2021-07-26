/642199/أولمبياد-طوكيو-2020-أونو-يهدي-اليابان-ذهبية-جديدة-في-الجودو

أحرز الياباني شوهي اونو الميدالية الذهبية في منافسات جودو الرجال أقل من 73 كجم، اليوم الاثنين، في أولمبياد طوكيو، ويستعرض دوت الخليج فوز أونو بالميدالية الذهبية، في منافسات جودو للرجال بأولمبياد طوكيو 2020.

وفاز اونو على الجورجي لاشا شافداتواشفيلي في النهائي اليوم الاثنين.

وحصد أونو ثاني ميدالية ذهبية أولمبية في مسيرته بعد أن نال ذهبية دورة ريو 2016 قبل خمسة أعوام.

ومنح أونو بلاده اليابان رابع ميدالية ذهبية في منافسات الجودو في طوكيو في اليوم الثالث من المنافسات.

وفاز الكوري ان شانجريم والمنغولي تسوجتباتار تسيند اوشير بميداليتين برونزيتين.

انسحب السوداني محمد عبد الرسول، من منافسات لعبة الجودو في أولمبياد طوكيو 2020 بسبب احتمالية ملاقاته لاعبًا من الكيان الصهيوني في دور الـ32 من المنافسة التي تجرى فاعلياتها في الوقت الحالي، ووفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لأولمبياد طوكيو، فإن عبد الرسول تم اعتباره مهزومًا بسبب ارتكاب انتهاك جسيم ومحظور للغاية في المنافسة الرياضية.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية