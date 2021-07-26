صور.. مصر تستضيف دورة تدريبية للدول المشاركة فى «قمر التنمية الإفريقى»

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى للوكالة، خلال الافتتاح، إن مصر تولى أهمية كبرى لتوطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية الشقيقة فى مجال الأنشطة الفضائية و خاصة لمواجهة تحديات تأثيرات تغير المناخ وغيرها من العوامل الأخرى.



وأضاف أن هذا الحدث هو البداية الحقيقة لمبادرة قمر التنمية الإفريقى التى أعلن عنها وزير التعليم العالى والبحث العلمى عام 2019، حيث كان قد تم الاتفاق على بداية المشروع بتنظيم وكالة الفضاء المصرية لتدريب نظرى وعملى للفرق البحثية من تلك الدول.

وأكد أهمية تلك الدورة التدريبية والتى تتطلب تضافر جهود جميع الدول المشاركة لإنجاحها والتى تستهدف بناء قدرات لـ 18 باحثا إفريقيا شابا فى مجالات فضائية مختلفة.



وأشار إلى أهمية دعم وتنشيط وتعزيزالعلاقات الإفريقية فى مجال تقنيات الفضاء، قائلا " إن بناء شراكة قوية وعادلة فى مجال الفضاء سيكون مفيدًا لجميع الأطراف وسيساعد على استقرار الدول الإفريقية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الحياة لجميع سكان القارة".

وأوضح أن ثقافة تكنولوجيا الفضاء تتطلب خبرات وتعاون طويل المدى ولا يمكن أن تتحقق من جانب واحد فقط، بل ستزدهر وتقوى بالتعاون الدولى الإفريقى بين الدول المشاركة.

ونوه القوصى بأنه سيتم منح الدول المشاركة فى التدريب قمرا صناعيا مخصص للأغراض التدريبية تم صنعه بوكالة الفضاء المصرية، كمساهمة مصرية فى تكليل جهود التدريب العملى بالنجاح من خلال التطبيق العملى بعد العودة إلى بلادهم.



من جانبه، أعرب رئيس وكالة الفضاء النيجيرية هاليلو شابا عن سعادته للمشاركة فى مثل هذا الحدث الكبير، قائلا "نحن نسعد بهذه الفرصة الرائعة والتجربة الفريدة بين الدول الإفريقية ونرغب فى أن تستمر بيننا، كما نسعد بوجود فريق رائع من المهندسين الذين سيشاركوننا نفس الهدف والخبرات".

وأضاف "نهدف لأن تكون لإفريقيا مكانة وسط المنافسة العالمية فى مجال الفضاء والذى لن يتحقق إلا بالعمل الجماعى كفريق واحد"، موجها الشكر لمصر لإتاحة هذه الفرصة.

وأعربت رئيس مجلس أمناء منظمة الحلم الإفريقى سالى عاطف عن سعادتها لوجود أجندة ممنهجة ومنظمة لهذا الحدث.



وعبر الدكتور محمد عراقى، نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية عن امتنانه للجميع بالحضور للمبادرة تحت رعاية وكالة الفضاء المصرية، مشيرا إلى أن هذا الجمع يعد فرصة لتحضير عروض وعصف ذهنى لكل الأفكار الخاصة بمجال الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء.

واستعرض جدول الزيارة الخاص بالوفد من زيارة لمبنى الوكالة والتعرف على معامله، وكذلك إمكانيات الوكالة ومنشآتها ، إلى جانب توزيع متطلبات التدريب، والتفاصيل الخاصة بالتدريب والمجموعات الفرعية أيضًا.

وأوضح أن ما يميز هذا التدريب على وجه الخصوص عن غيره، أنه يركز على الجانب العملى بصورة كبيرة فى سابقة لم تحدث من قبل على مستوى القارة الإفريقية، وبإمكانيات ودعم كبير توفره للمهندسين الأفارقة، وذلك فى إطار حرص وكالة الفضاء المصرية على تدعيم العلاقات الأفريقية من خلال توفير الفرصة لممارسة العملية لعدد من التقنيات فى مجال تكنولوجيا الفضاء وتشمل التخصصات الهندسية "الاتصالات والبرمجيات والميكانيكا والاختبارات والتجميع والتخصصات الأخرى بالقمر الصناعى".





وأكد أن البرنامج التدريبى يهدف إلى بناء القدرات الإفريقية التى تمكن المتدربين من تصنيع أنظمة مماثلة ومحاكية فى بلادهم.