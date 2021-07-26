البابا تواضروس يستقبل وفد جمعية المحاربين القدماء

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الإثنين، فى المقر البابوى بالقاهرة، وفد جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب برئاسة اللواء مصطفى أحمد حسين، رئيس الجمعية، وذلك عقب توقيع جمعية المحاربين القدماء، اتفاق تعاون مع برنامج "قم وامشِ" لذوى القدرات الخاصة بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.





ويهدف اتفاق التعاون، الذى وقعه نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية واللواء مصطفى حسين، إلى تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية لأبناء الشعب المصرى بجميع طوائفه فى جميع المحافظات فى مجال توفير الأجهزة التعويضية، من الأطراف الصناعية والكراسى المتحركة العادية والكهربائية والمشايات والجبائر والعكازات بأنواعها وبعض الأدوات مثل العصى البيضاء، والتى ينتجها مصنع الأجهزة التعويضية التابع القوات المسلحة. وأعرب قداسة البابا خلال اللقاء عن ترحيبه بهذا التعاون الذى يعمل من أجل راحة الإنسان.

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