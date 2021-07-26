الأرصاد: طقس الثلاثاء شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 36

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية، تنشط رياح على مناطق القاهرة والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر الرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 36 25 الإسكندرية 32 25 وادى النطرون 34 25 طنطا 35 25 شبين الكوم 36 25 دمنهور 33 25 بلطيم 33 24 مطروح 30 24 السلوم 33 24 سيوة 37 21 بورسعيد 32 25 دمياط 32 24 الزقازيق 36 25 المنصورة 35 25 الإسماعيلية 36 24 السويس 36 25 العريش 33 25 رفح 32 24 رأس سدر 37 25 نخل 36 21 نويبع 39 28 طابا 35 23 كاترين 35 20 الطور 38 26 شرم الشيخ 40 28 الغردقة 40 28 مرسى علم 38 27 الفيوم 36 25 بنى سويف 37 25 المنيا 37 24 أسيوط 37 25 سوهاج 39 26 قنا 40 26 الأقصر 41 26 أسوان 41 26 إدفو 41 27 أبوسمبل 41 27 الوادى الجديد 40 25 شلاتين 38 26 أبو رماد 37 26 حلايب 35 27 رأس حدربة 34 27

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