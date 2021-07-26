رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة للانعقاد غدا

جدة - نرمين السيد - ووافق المجلس اليوم، على 61 مادة بمشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية. ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، مناقشة باقى مواد مشروع القانون فى جلسة غدا الثلاثاء.

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