/642204/حبس-عامل-متهم-بإلقاء-ماء-نار-على-جسد-زوجته--بالجيزة

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الإثنين 26 يوليو 2021، بحبس عامل متهم بإلقاء ماء نار على جسد زوجته بسبب مشاكل بينهما ورغبتها في الانفصال ورفع دعوى خلع عليه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القضية

تفاصيل إصابة سيدة على يد طليقها في العمرانية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بالجيزة، بلاغا يفيد إصابة ربة منزل بحروق، إثر إلقاء ماء نار عليها، وبسؤالها أمام رجال المباحث اتهمت زوجها السابق بارتكاب الواقعة.

أقوال ربة المنزل أمام رجال المباحث

وقالت ربة المنزل المصابة بحروق فى جسدها أمام رجال المباحث أثناء سماع أقوالها عن الواقعة:« إنها انفصلت عن المتهم بإقامة دعوى خلع ضده، ونجحت في الحصول على حكم قضائي بخلعه، والانفصال عنه، وأنه قرر الانتقام منها، فانتظرها خلال توجهها إلى مقر عملها كخادمة، وألقى عليها ماء نار على جسدها، مما أسفر عن إصابتها بحروق مختفلة بجسدها، و على الفور تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

القبض على المتهم

ونجح ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية، في القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر سيطرت الحماية المدنية بالجيزة، على حريق شب داخل شقة سكنية في منطقة المنيب، بدون وقوع أى إصابات.

دون إصابات بشرية

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة المنيب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية والحناية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ 4 سيارات، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات.