رئيس البرلمان لنائب أصر على أخذ الكلمة : اتخانق مع الكمبيوتر «صور»

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انفعل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، على أحد النواب الذي أراد الحصول على الكلمة ، دون التسجيل المسبق ، قائلا : التزم باللائحة ".

دوت الخليج يرصد تفاصيل الجلسة العامة اليوم بالبرلمان جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، بحضور وزير الزراعة ، لمناقشة قانون تنمية البحيرات والصروة السمكية. الحصول على الكلمة ووجه رئيس مجلس النواب ، حديثه للنائب الذ أصر على الحديث :" المناقشة قاصرة علي من تقدم بتعديلات من خلال التسجيل .. اتخانق مع الكمبويتر وليس معايا ". رسوم تراخيص الصيد ووافق مجلس النواب على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى 5 الآف جني ، بدلا من 8 الاف جنيه ، وذلك بعد ان طلب النائب ضياء الدين داوود بتخفيض الحد الأقصى ومراعاة الظروف الإقتصادية لحالة الصيادين. وتتضامن النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية مع مقترح النائب ضياء الدين داوود ، ووافقت الغلبية على المقترح.

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