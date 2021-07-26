مفاجأة.. عرض فيلم «No Time To Die» بالسينمات فقط في هذا الموعد

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دوت الخليج يكشف موعد عرض «No Time To Die»

وكشفت الصفحة الرسمية لـoo7 عن فيديو يحمل لقطات جديدة من فيلم «No Time To Die» وعلقت عليه قائلة: "بوند يعود في السينمات فقط أكتوبر المقبل".

وظهر الممثل العالمي دانيال كريج خلال الفيديو بالعديد من أدوار الأكشن اذ أنه من الواضح أن يدخل في العديد من القتالات والصراعات المثيرة خلاال أحداث الفيلم.

قصة فيلم «No Time To Die»

ويدور فيلم «No Time To Die» الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلاً، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

يذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.

رامي مالك يتألق في فيلم «No Time To Die» بدور الشر

ويجسد الفنان رامي مالك صاحب الأصول المصرية دور الشر خلال أحداث فيلم «No Time To Die» وهي الشخصية ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.

رامي مالك ولد في لوس أنجلوس ، في مايو 1981، لآباء مهاجرين مصريين، ضى مالك الكثير من الوقت في طفولته بـ"خلق الشخصيات وأداء الأصوات"، تلقى دوره الأول بعد تخرجه من الجامعة في كوميديا الموقف التلفزيونية التي تحمل عنوان بنات غليمر.