أول ميدالية لمصر.. هداية ملاك تفوز بـ«برونزية» أولمبياد طوكيو

/642210/أول-ميدالية-لمصر-هداية-ملاك-تفوز-بـبرونزية-أولمبياد-طوكيو

نجحت البطلة المصرية هداية ملاك في تحقيق أول ميدالية لمصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد الفوز على بايجي ميكفيرسون الأمريكية، والحصول علي الميدالية البرونزية.

واكتسحت هداية ملاك بينتيجة 17/5،

يذكر أن هداية ملاك صاحبة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، لكن في وزن 57 كجم

وأقصت هداية ملاك اللاعبة الفرنسية ماجدة هينين صاحبة برونزية بطولة العالم 2019 في الدور ثمن النهائي بالفوز عليها 11-10.

بينما خسرت أمام البريطانية لورين وليامز بنتيجة 13-12 في مباراة ربع النهائي.

فيما حققت هدايا ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، الفوز على ماليا باسيكا لاعبة دولة تونجا بنتيجة عدم التكافؤ بعدما حققت نتيجة 19-0 فى مباراة الترضية لوزن 67 كجم لتتأهل لخوض مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية الأمريكية بايجي ميكفيرسون.

ودخلت هداية ملاك أدوار الترضية بعد تأهل لاعبة بريطانيا إلى الدور النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، و تواجه هداية ملاك منافستها الأمريكية بايجي مكفيرسون الساعة 2 ظهرا على الميدالية البرونزية.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية