خارجية النواب تستعرض ماتم إنجازه خلال دور الانعقاد الحالي«صور» 

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عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش اجتماعا لعرض ماتم إنجازه من أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالنواب كما تستعرض اللجنه انجازاتها من خلال تقاريرها لاجتماعاتها السابقه خلال دور الانعقاد الحالي بحضور كافة أعضاء اللجنه. شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الانتهاء من مناقشة 61 مادة بقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية. هذا ووافق أعضاء مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، بشأن تخفيف الأعباء علي الصيادين عن استخراج التراخيص الخاصة بهم والرسوم المقرره بشأنها، حيث بمشروع القانون المقدم من الحكومة هي بحد أقصي 8آلاف جنيه، إلا أن مقترح زعيم الأغلبية تحدث عن 5آلاف جنيه. فلسفة مشروع القانون وتتبلور فلسفة مشروع القانون في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

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