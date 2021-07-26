تخفيف حبس متحرش المطار من 3سنوات لـ6شهور

أمرت محكمة جنح مستأنف النزهة، اليوم الإثنين 26 يوليو 2021، تخفيف الحكم الصادر بحق موظف داخل مطار القاهرة، في القضية الشهيرة بـ«متحرش المطار» على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة وتصويرها صورًا من الخلف بالهاتف الخاص به، من الحبس 3 سنوات مع الشغل وتغريمه مبلغ مالي قدره 20000 جنيه، إلى حبسه مدة 6 أشهر، كما قررت المحكمة بمصادرة هاتف المتهم الخاص المستخدم في الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تخفيف الحكم على متحرش المطار

جاين من رحلة بيروت

وكشفت تحقيقات النيابة العامة الأولية، أن المتهم صور الفتاة «بسمة بشاي» وأخريات من الخلف خلال رحلة عودتهن إلى مطار القاهرة على رحلة بيروت، وأن الفتاة انتبهت إليه، وأتضح وجود صورها على هاتفه الخاص فاستغاثت بأهلها وتم الإمساك بالمتهم وتسليمه للشرطة.

وفي وقت سابق قررت المحكمة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح النزهة بالقاهرة، بتهمة التحرش بالفتيات داخل مطار القاهرة الدولى.

وفي جانب أخر براءت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، مبيض محارة من تهمة اغتصاب موظفة في دار السلام .

صدر الحكم برئاسة المستشار ابو بكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفي معوض و هشام الدرندلي و محمد عمارة و امانة سر محمد طه.

أمر الإحالة

واوضح أمر الإحالة قيام المتهم «باسم. س»، مبيض محارة، بمواقعة المجني عليها «منيرة. ف»، بغير رضاها بأن تسلل للوحدة السكنية خاصتها وأمسك بها عنوة مطوقًا عنقها باستخدام قطعة قماشية بقصد منعها من الاستغاثة حتي أغشي عليها ، وما إن عادت إلي وعيها حتي فوجئت بحسر ملابسها عنها وكان من شأن تلك بث الرعب في نفس المجني عليها وشل بذلك مقاومتها ونجح بتلك الوسيلة القسرية في مواقعتها بغير رضاها.

شاشة التلفاز

وأضاف أمر الإحالة بقيام المتهم بسرقة شاشة التلفاز المملوكة للضحية، وكان ذلك بواسطة الاكراه الواقع عليها.

وقالت الضحية في التحقيقات إنها أثناء تواجدها داخل شقتها فوجئت بتسلل المتهم داخله وما إن شاهدته أمسك بها عنوة ضاغطا على عنقها فأغشي عليها، وما إن عادت إلى وعيها وشاهدها المتهم إلا وضغط على عنقها مرة أخرى باستخدام قطعة قماشية للحيلولة دون استغاثتها، وما إن عادت إلى وعيها مرة أخرى ووجدت نفسها مجردة من كامل ملابسها.