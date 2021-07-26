تخفيف حبس متحرش المطار من 3سنوات لـ6شهور

أمرت محكمة جنح مستأنف النزهة، اليوم الإثنين 26 يوليو 2021، تخفيف الحكم الصادر بحق موظف داخل مطار القاهرة، في القضية الشهيرة بـ«متحرش المطار» على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة وتصويرها صورًا من الخلف بالهاتف الخاص به، من الحبس 3 سنوات مع الشغل وتغريمه مبلغ مالي قدره 20000 جنيه، إلى حبسه مدة 6 أشهر، كما قررت المحكمة بمصادرة هاتف المتهم الخاص المستخدم في الواقعة.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تخفيف الحكم على متحرش المطار
جاين من رحلة بيروت
وكشفت تحقيقات النيابة العامة الأولية، أن المتهم صور الفتاة «بسمة بشاي» وأخريات من الخلف خلال رحلة عودتهن إلى مطار القاهرة على رحلة بيروت، وأن الفتاة انتبهت إليه، وأتضح وجود صورها على هاتفه الخاص فاستغاثت بأهلها وتم الإمساك بالمتهم وتسليمه للشرطة.
وفي وقت سابق قررت المحكمة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح النزهة بالقاهرة، بتهمة التحرش بالفتيات داخل مطار القاهرة الدولى.
وفي جانب أخر براءت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، مبيض محارة من تهمة اغتصاب موظفة في دار السلام .
صدر الحكم برئاسة المستشار ابو بكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفي معوض و هشام الدرندلي و محمد عمارة و امانة سر محمد طه.
أمر الإحالة
واوضح أمر الإحالة قيام المتهم «باسم. س»، مبيض محارة، بمواقعة المجني عليها «منيرة. ف»، بغير رضاها بأن تسلل للوحدة السكنية خاصتها وأمسك بها عنوة مطوقًا عنقها باستخدام قطعة قماشية بقصد منعها من الاستغاثة حتي أغشي عليها ، وما إن عادت إلي وعيها حتي فوجئت بحسر ملابسها عنها وكان من شأن تلك بث الرعب في نفس المجني عليها وشل بذلك مقاومتها ونجح بتلك الوسيلة القسرية في مواقعتها بغير رضاها.
شاشة التلفاز
وأضاف أمر الإحالة بقيام المتهم بسرقة شاشة التلفاز المملوكة للضحية، وكان ذلك بواسطة الاكراه الواقع عليها.
وقالت الضحية في التحقيقات إنها أثناء تواجدها داخل شقتها فوجئت بتسلل المتهم داخله وما إن شاهدته أمسك بها عنوة ضاغطا على عنقها فأغشي عليها، وما إن عادت إلى وعيها وشاهدها المتهم إلا وضغط على عنقها مرة أخرى باستخدام قطعة قماشية للحيلولة دون استغاثتها، وما إن عادت إلى وعيها مرة أخرى ووجدت نفسها مجردة من كامل ملابسها.
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