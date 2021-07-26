موعد طرح «مش هبكي على ليالي الماضي» لجلال غالي

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يستعد المطرب جلال غالي لطرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «مش هبكي على ليالي الماضي» الخميس المقبل على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يكشف موعد طرح أغنية «مش هبكي على ليالي الماضي» للفنان جلال غالي.

أغنية مش هبكي على ليالي الماضي

أغنية «مش هبكي على ليالي الماضي» من كلمات الشاعر عمرو هشام الطاروطي، وألحان محمد وليد، وتوزيع ميدو مزيكا، وهندسة صوتية محمد جودة.

والفيديو كليب من إنتاج وإخراج جلال غالي، وتم تصويره بأحد الفنادق الكبرى بمدينة أنطاليا التركية، وشارك في الفيديو كليب مجموعة من الموديلز.

كلمات أغنية مش هبكي على ليالي الماضي

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: "مش هبكي على ليالي الماضي وفبعدك عني كمان راضي، حبك كان درس وعلمني والوقت معداش ع الفاضي، صدقني بجد بقيت شاطر اتصدى لأي حبيب غادر، ولا ليل الشوق هيعذبني وعرفت الحب ده شيء نادر".

جلال غالي يخوض تجربة التمثيل بفيلم الشنطة

وجدير بالذكر أن الفنان جلال غالي خاض تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال فيلم «الشنطة»،، وهو من تأليف تامر عبدالمنعم وبطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والطفلة بيزي، وظهور خاص للنجم محمد لطفي، ومن إخراج أحمد البدري.

ويؤدي جلال غالي في تجربته التمثيلية الأولى دور فنان يقدم أغنية خاصة على المسرح، وهي أغنية تم إعدادها خصيصاً للفيلم، وهو يعلق على هذا الأمر بقوله: «بداية لي الشرف أن تكون أولى تجاربي إلى جانب أساتذة كبار في عالم التمثيل وخاصة الكوميديا، لأن الأفلام الكوميدية هي الأقرب إلى قلوب شريحة كبيرة من الجمهور، والأمر الآخر الذي أسعدني هو تقديمي في هذا الفيلم بشخصيتي الحقيقية كمغنٍ وأتمنى أن ينال دوري والفيلم عموماً على رضى الجمهور».