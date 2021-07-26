النائب أحمد مقلد لـ دوت الخليج:نهنئ الشعب التونسي بقرارات الرئيس قيس..تونس عادت من جديد «فيديو»

/642219/النائب-أحمد-مقلد-لـ-تحيا-مصرنهنئ-الشعب-التونسي-بقرارات-الرئيس-قيستونس-عادت-من-جديد-فيديو

علق النائب النائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسيسيين، على قرارت الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن إقالة الحكومة التونسية وتجميد عمل البرلمان، قائلا:" تونس عادت من جديد".

تعليق النائب أحمد مقلد على قرارات الرئيس التونسي بشأن إقالة الحكومة وتجميد البرلمان

وهنأ النائب أحمد مقلد في تصريحات لـ دوت الخليج الشعب التونسي للانتفاضة ضد الرجعية المتمثلة في جماعة الاخوان الإرهابية في جسد تونس، مشيرا إلى أن هذه القرارت من شأنها الحفاظ على هوية الدولة التونسية وحمايتها من الفكر المتطرف.

واوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما تشهده تونس الأن يعتبر انتصار كبير على الجماعات الإرهابية التي كادت أن تستولي على مقاليد الحكم، ولكن جاءت هذه القرارت لتصحيح المسار السياسي.

هذا وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأحد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، بعد الاحتجاجات التي عمت تونس اليوم، حسبما ذكرت "العربية".

تجميد سلطات البرلمان ورفع حصانة عن كل النواب جاء ذلك عقب ترأس اجتماعًا طارئا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.

وشهدت تونس اليوم الأحد، احتجاجات عارمة ضد حزب النهضة التونسي (ذراع الإخوان السياسي) للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، وشهدت اشتباكات بين أنصار النهضة والمتظاهري