/642223/الرئيس-التونسي-يعفي-وزير-الدفاع-إبراهيم-البرتاجي-من-منصبه

هذا وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، بعد الاحتجاجات التي عمت تونس اليوم، حسبما ذكرت "العربية".

تجميد سلطات البرلمان ورفع حصانة عن كل النواب

جاء ذلك عقب ترأس اجتماعًا طارئا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.

وشهدت تونس اليوم الأحد، احتجاجات عارمة ضد حزب النهضة التونسي (ذراع الإخوان السياسي) للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، وشهدت اشتباكات بين أنصار النهضة والمتظاهري