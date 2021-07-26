اتحاد عمال مصر: نعمل مع تونس لمواجهة مخططات الجماعة الإرهابية

جدة - نرمين السيد - أكد مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، أهمية التواصل والتعاون خلال الفترة المقبلة بين اتحاد عمال مصر والاتحاد التونسى من أجل الشغل لمواجهة كل مخططات الهدم والتخريب التى تقودها الجماعات الإرهابية، مشددا على دعمه وتضامنه مع الاتحاد التونسى.





وأعرب البدوى، فى تصريحات اليوم الإثنين، عن تأييده لقرارات الرئيس التونسى قيس بن سعيد بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشى، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابى لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، وتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية. وأوضح أن هذه القرارات بمثابة الضربة القاضية لحركة النهضة الاخوانية فى تونس، لافتًا إلى أن عمال مصر داعمين لتلك القرارات التى تكشف عن فشل الجماعة الإرهابية فى إدارة شؤون أية دولة وعرقلتها مسيرة التنمية ونشرها للخراب والدمار والفوضى.

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