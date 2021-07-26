استمرار فتح معبر رفح البرى لعبور العالقين وإدخال المساعدات لغزة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر على مواصلة تشغيل المعبر اليوم لعبور العالقين والحالات الانسانية من الجانبين مع ادخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى تواجد الأطقم الإدارية والفنية لتيسير إجراءات العبور وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، وأن الاستعدادات قائمة للحالات الإنسانية ولإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة فى أى وقت.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر فى أى وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

ويذكر أيضا أنه يتم افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية فى أى وقت ولإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات ( ووفقا للحاجة ) بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.