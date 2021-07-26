التعليم: بدء العام الدراسى الجديد 9 أكتوبر والانتهاء 16 يونيو

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2021 - 2022 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.





وأوضح بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن العام الدراسى الجديد يبدأ يوم السبت 9 أكتوبر 2021 وينتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022 ويستمر لمدة 34 أسبوع، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسى الأول و97 يوما للفصل الدراسى الثانى، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يوما بما يعادل 32 أسبوعا، وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

وأوضح البيان أن إجازة نصف العام تبدأ من السبت 5 فبراير 2022 حتى الخميس 17 فبراير 2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسى الثانى يوم السبت 19 فبراير 2022 وحتى الخميس 6 يونيو 2022.



وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو 2022 وامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022 والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، أما الامتحانات العملية يوم السبت 11 يونيو 2022.

تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.